Le PGE prolongé jusqu'à la fin d'année, la prime Macron reconduite

Article du

Le Prêt Garanti par l'Etat, qui devait prendre fin déjà en novembre 2020, a été plusieurs fois prolongé et l'est encore aujourd'hui. Les entreprises en difficulté de trésorerie pourront donc y souscrire jusqu'au 31 décembre de cette année. Rappelons que ce prêt se fait auprès des banques mais que l'Etat le garantit à hauteur de 70 à 90% selon les cas.

Par ailleurs la prime Macron de 1000€ maximum par salarié, non imposable et non chargée socialement, est aussi reconduite cette année et portée à 2000€ pour les entreprises ayant mis en place des accords d'intéressement.



Francebourse.com

France, Economie

