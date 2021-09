De nouveaux records sur Wall Street!

Dans le sillage des marchés européens, Wall Street a entamé de manière euphorique le mois de septembre 2021 sur un nouveau record absolu du Nasdaq à 15.380. Apple a ainsi battu un record à 155$ en séance.

Le Dow Jones a été plus timide avec une baisse de 0.14% et le S&P500 a gagné 0,03% à 4.524 points.

Un titre comme Blackrock, que nous avons en portefeuille, est sur des records historiques, et gagne plus de 30% depuis le 1er janvier.



