Notre TOP 20 est à +34% depuis le 1er janvier!

C'est une performance exceptionnelle! Les 20 valeurs que nous avons choisies en début d'année comme faisant partie de notre TOP 20 2021 réalisent, de manière équipondérée, une performance moyenne de +34% depuis le 1er janvier! C'est un véritable exploit.

Sur les 20 valeurs, 4 sont dans le rouge, et 2 gagnent plus de 150% depuis le 1er janvier!

Il s'agit de Moulinvest (+154%) et de MG International (+195%).

Un suivi du TOP 20 sera effectué cette semaine pour nos lecteurs.



JDH

