Bourse de Paris : des signes précurseurs d'une correction?

La semaine passée a mis en avant quelques signes de faiblesse du marché. Le VIX a fortement grimpé, gagnant 15% sur la semaine. Sa hausse est en général, comme vous le savez, corrélative à une baisse du marché.

Pourtant, pas de résurgence de l'épidémie. A ce stade, parler d'un nouveau variant relève plus d'un effet médiatique et d'ailleurs on n'en parle même plus. Pas non plus de nouvelles tensions internationales. Il semblerait que des investisseurs se soient inquiétés de la nette dégradation des T-Bonds US qui ont affiché un rendement en nette hausse, ce qui signifie que leur cours a baissé. C'est la seule cause réelle et tangible à cette hausse du VIX. A moins que les tensions relatives au 20 ans du 11 septembre qui réveille chaque année de mauvais souvenirs n'aient aussi participé à cela?

Nous ne pouvons que faire des suppositions car tout a plutôt été mou pour cette rentrée, alors que les prochains trimestriels ne sont pas encore de la partie (il faudra attendre un mois pour cela).

Les prises de bénéfices sont légitimes, surtout sur un mois comme celui de septembre qui est statistiquement mauvais.

Mais des prises de bénéfices ne s'accompagnent pas forcément d'une hausse de 15% du VIX, et ces évolutions de la semaine dernière seront à suivre.



Pour notre part, nous nous sommes concentrés, la semaine passée, sur le suivi du TOP 20 2021 qui a mis en évidence certaines performances exceptionnelles. D'ailleurs, la performance elle-même de ce TOP 20 équipondéré est en soi une prouesse inédite. Quand une liste statique indiquée en début d'année fait mieux qu'un portefeuille géré prudemment avec des prises de bénéfices régulières, c'est qu'il y a bien une bulle spéculative. Pour ma part, la différence de performance entre notre portefeuille et le TOP 20, qui est chaque année, comme il se doit à l'avantage du portefeuille, est un de mes indicateurs sur l'état de la psychologie du marché.

Tous les indicateurs montrent qu'il y a une bulle spéculative.

Alors, finalement, cette hausse du VIX ne serait-elle pas annonciatrice du dégonflement de la bulle?

Restons prudents mais continuons à investir comme nous le faisons!



