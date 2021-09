L'once d'or repart à la hausse

Article du

Après avoir culminé sur des plus hauts historiques au-dessus de 2000$ l'once en juillet, voilà que le cours de l'or, qui a corrigé durant l'été, repart à la hausse.

Il n'a fait que monter sur les dernières séances, atteignant à présent plus de 1800 dollars l'once. Ainsi, il perd 4.56% depuis le 1er janvier mais gagne plus de 50% sur 3 ans glissants.

On notera, et cela est intéressant, que l'or se tient très bien dans une phase très haussière des marchés, ce qui n'est pas la coutume. Probablement que c'est l'ensemble des actifs qui sont recherchés compte-tenu de l'afflux de liquidités actuel



JDH

Francebourse.com

Bourse, Finance

Publications précédentes