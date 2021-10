Krach boursier sur EUROMEDIS

Article du

Oui les krachs boursiers sont localisés. Il y a en parfois ici et là, sur différentes actions comme l'explique le livre de Stephane Ceaux Dutheil "Krachs sur mesure".Depuis deux séances, on observe une baisse de plus de 30% sur le titre EUROMEDIS. Un véritable krach.Ce dernier est en gros passé de 15€ à 10€.A l'origine de ce mouvement, l'annonce des résultats semestriels du 30 septembre. Des résultats qui étaient attendus et qui ont très clairement déçu.Une analyse fondamentale et une analyse graphique sont en ligne :Un mail a été envoyé :Francebourse.com