Edito de JDH : Une semaine très intéressante sur la bourse de Paris

La séance d'aujourd'hui est très intéressante. Les toutes dernières l'étaient aussi. Ce que l'on observe c'est un marché qui ne monte plus, cela est très clair. Sur la séance du jour il baisse même de 0.4%.Mais nous avons beaucoup de valeurs qui montent et qui montent bien!A part nos valeurs spéculatives (recoveries, PME, etc) qui représente un quart de nos recommandations, à part notre stratégie de rendement qui est bien à part, le gros de notre philosophie d'investissement est basé sur une approche fondamentale combinée à des signaux graphiques. Nous recherchons les valeurs sous-valorisées et qui ont un potentiel supérieur à leur valorisation. Et justement depuis quelques séances, et surtout aujourd'hui c'est un vrai festival sur ces valeurs!Ce qui montre que le marché a cessé de monter mais qu'il gagne en efficience. Cela est très important. Et en général, cela n'annonce pas un krach mais une réallocation des valeurs dans les portefeuilles pour la fin d'année. En gros, les gérants ont fini de rêver à des sommets et se concentrent sur les vrais fondamentaux. Il faudra voir si cette tendance prend vraiment forme ou pas, je vous en reparlerai régulièrement.Un mail plus détaillé a été envoyé sur les valeurs en question :Jean-David HADDAD