Forte inflation aux USA

Les derniers chiffres de l'inflation ont de quoi alarmer Outre Atlantique. Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a récemment signalé que le taux d'inflation a grimpé à un 5,4%... C'est la plus forte augmentation en 13 ans, et c'est plus de trois fois et demie la hausse de l'année précédente. Et il a été récemment signalé que l'indice des prix à la production - une mesure clé de l'inflation fondée sur le coût des biens pour les producteurs - a augmenté de 8,3 %, un record historique.Pour autant, la FED bloque sur l'augmentation de ses taux directeurs.Le Covid n'y est pas étranger. Tous les pays dont les USA ont augmenté leur dette. Donc même une légère hausse des taux d'intérêt fera augmenter considérablement les paiements d'intérêts sur la dette fiscale. Ce qui est inacceptable pour toute administration et susciterait donc une forte résistance politique et citoyenne.Forte inflation, sans contrepartie de taux d'intérêt... Voilà la nouvelle donne aux USA qui n'est d'ailleurs probablement pas étrangère à la hausse du dollar (voir notre analyse graphique : www.francebourse.com ). Seulement, si les taux ne montent pas, le dollar a des chances de baisser...