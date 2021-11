CAC 40 : RECORD HISTORIQUE!

Article du

Ca y est!Le CAC 40 était nettement à la traine (et l'est toujours) par rapport à ses homologues américains qui sont à... 3 fois...4 fois... leur plus haut de la bulle internet!Le CAC 40 vient enfin aujourd'hui de passer son plus haut historique de septembre 2000 à 6922 points, en terminant cette séance du 2 novembre 2021 à 6927 points après avoir tapé un plus haut à 6933 points!Le rallye de fin d'année est-il déjà lancé?Une analyse graphique du CAC 40 est en ligne :JDHFrancebourse.com