Après les vaccins, les traitements laissent entrevoir une fin prochaine de la pandémie

Article du

Après la vaccination, le laboratoire Pfizer refait parler de lui, avec cette fois une pilule antivirale qui agit en diminuant la capacité du COVID à se répliquer, freinant ainsi la maladie. Facile à administrer car pouvant être pris chez soi, ce traitements représenterait un complément au vaccin.



Pfizer a présenté de premiers essais fondés sur des essais cliniques plus de 1.200 adultes ayant contracté le Covid-19 et présentant un risque de développer un cas grave de la maladie. "L'analyse intermédiaire a montré une réduction de 89% du risque d'hospitalisation liée au Covid-19 et de décès de n'importe quelle cause, comparé à un placebo, chez les patients traités dans les trois jours suivants l'apparition des symptômes", a indiqué le géant pharmaceutique américain.



Prochainement, après une poursuite des essais (pas de date communiquée), l'autorisation de mise sur le marché sera présentée à la FDA américaine et aux autorités compétentes en Europe.



Evidemment, ces nouvelles participent au climat favorable actuellement sur les marchés



