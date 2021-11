Les taux de l'OAT France 10 ans en tendance haussière?

Les taux des obligations d'état à 10 ans émises par la France sont passées en territoire négatif depuis la mi 2019, mais la tendance n'est pas très nette puisque, de plus en plus, ils font une incursion en territoire positif, comme c'est d'ailleurs le cas en ce moment. On peut même observer une tendance haussière sur ces taux depuis environ un an avec un canal haussier ayant pour support -0.05% et pour résistance 0.25%.

Attention à l'inflation qui a tendance à faire remonter ces taux.

JDH

