Rallye de fin d'année : bientôt la fin, déjà?

Cette année, le rallye de fin d'année a démarré precocément, mais cela lui était déjà arrivé. Voir à ce sujet notre article complet, unique et exclusif qui compile les statistiques relatives aux rallyes de fin d'année sur les 20 dernières années ( www.francebourse.com ).Ce rallye, qui dure depuis maintenant plus de 2 semaines et porte chaque jour le CAC 40 de record en record, touche-t-il déjà à sa fin?Une analyse graphique du CAC 40 permet de donner des éléments de réponse :JDHFrancebourse.com