Action IMMERSION : +700% en 2 ans

Nos dossiers sont très attendus. Ils sont de véritables réservoirs d'idées d'investissements, pas toujours "mettables" en portefeuille en raison de la liquidité des valeurs recommandées. Surtout quand on parle de valeurs innovantes. On va alors sur des titres à très faible capitalisation dont la recommandation ne peut qu'être confidentielle. D'où l'intérêt des dossiers!Dans notre dossier "VALEURS INNOVANTES" publié en septembre 2019, cela fait un peu plus de 2 ans, nous avions recommandé le titre IMMERSION.Celui-ci était à 1€. Il est à plus de 8€ aujourd'hui.Voilà ce qui était écrit dans le dossier :-----------IMMERSIONFR0013060100 ALIMRCours actuel : 1€RISQUE : ELEVEPOTENTIEL : ELEVEPEA ET PEA PMEImmersion est une toute petite société (8M€ de chiffre d’affaires) mais c’est le leader européen de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et des solutions collaboratives pour l’industrie et la recherche. Cette société est positionnée sur du B to B, ses produits ne s’adressent donc pas au grand public. Réservées encore hier aux Grands Comptes, ces solutions connaissent un fort engouement auprès de toutes les industries, quelle que soit leur taille, et les perspectives de croissance du marché sont très importantes. Parmi les produits, citons les gants de données (qui permettent de projeter des mouvements dans la réalité virtuelle), les combinaisons à capteurs, les ordinateurs portables à écran 3D, etc.Immersion emploie 45 salariés, a réalisé sur le dernier exercice 8M€ de CA pour 0.3M€ de résultat net. La capitalisation boursière actuelle est de 1M€ soit un PER de 3 environ. L’endettement est conséquent mais n’est pas démesuré : 2.6M€ pour 2.2M€ de capitaux propres.La faiblesse du PER s’explique par le fait que la société ne soit pas connue, communique peu, et ne fasse pas de croissance. Ce type de produits a un marché, nous le voyons au travers du CA, mais pour le moment il n’y pas de fort décollage. On peut supposer, espérer que cela arrive dans les années à venir car il y a de fortes perspectives sur ce type de marchés. L’entreprise pourrait d’ailleurs être achetée par un grand groupe. Cela n’est pas inenvisageable.Le cours actuel est un cours d’achat spéculatif.---------------Alors, après plus de 700% de gains, nous effectuons aujourd'hui un suivi de cette action :Francebourse.com