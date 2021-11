L'action Apple vaut plus que le CAC 40!

L'action Apple a marqué, ce lundi, un plus haut historique en séance, en atteignant 165.7$. Ce n'est qu'un nouveau plus haut parmi d'autres car la firme à la pomme croquée enchaine des records boursiers très régulièrement. En finissant à 162$ et des poussières, le titre Apple permet à la firme du même nom de capitaliser pas moins de 2.667 milliards de dollars. C'est plus que la capitalisation cumulée du CAC 40! En effet, bien qu'installé au dessus des 7000 points, l'indice vedette de la bourse parisienne, capitalise entre 2.200 et 2.300 milliards d'euros soit entre 2.500 et 2.600 milliards de dollars, juste moins qu'Apple.

Une entreprise vaut donc plus que l'indice boursier de la 5ème ou 6ème puissance mondiale...

