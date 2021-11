Le variant NU enfonce le CAC 40 sous les 7000 points!

Article du

C'est un vendredi noir sur la bourse de Paris!En l'absence d'ouverture des marchés américains pour Thanksgiving, les bourses européennes n'ont pas de guidance et sont soumises à elles-mêmes et au seul indicateur ayant réagi cette nuit à savoir le Nikkei. Or ce dernier a perdu 2.53% cette nuit en raison de l'émergence d'un nouveau variant venu d'Afrique, appelé variant NU, dont une trentaine de cas ont été identifiés, beaucoup étant vaccinés. La configuration de ce variant laisse supposer qu'il serait résistant aux vaccins, mais on ne sait rien de sa contagiosité en comparaison surtout, du DELTA, dont les spécialistes prétendaient il y a quelques mois qu'il serait difficile à supplanter tant il est contagieux. En effet, on tous compris que plus un variant est contagieux, plus il s'impose aux autres à l'échelle d'une population.A ce stade, on n'en sait pas plus et l'OMS se réunit ce week-end pour tenter d'apporter plus d'explications sur ce variant émergent.C'est en tous cas le premier variant qui inquiète autant depuis le DELTA. Les autres, y compris le MU Colombien, dont on a parlé un temps, n'ont pas plus inquiété que cela.Cette inquiétude est-elle justifiée? Le week-end permettra d'y voir plus clair. En attendant, justement, vu que nous sommes à une veille de week-end et que les marchés américains sont fermés, les investisseurs de la bourse de Paris jouent la carte de la prudence, d'autant que des bénéfices étaient à prendre avec un CAC qui flambait depuis un mois.Le rallye de fin d'année, que nous avions indiqué comme étant cette année précoce, est-il déjà fini? Cela est possible.Une analyse graphique du CAC 40 est en ligne :Elle montre qu'une baisse de 200 points encore est tout à fait possible...JDHFrancebourse.com