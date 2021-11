CAC 40 : BLACK FRIDAY, le bien nommé!

Jamais le black Friday n'aura aussi bien porté son nom! Le CAC 40 s'en souviendra! Il a vécu sa pire séance de l'année 2021, clôturant sur une baisse de 4.75% à 6739 points. Le tout dans un très gros volume, une fois n'est pas coutume pour une journée de clôture hebdomadaire.

On notera que le VIX a explosé à la hausse, gagnant plus de 54%!

La volatilité est de retour, et la crainte est son corollaire. Une séance qui aura surpris tout le monde.

Mais le CAC 40 gagne encore 21.4% depuis le 1er janvier, et lundi sera un autre jour avec les marchés américains qui serviront une fois de plus de guidance...



