A propos du VIX, l'indice dit de la peur...

Il aura été largement question du VIX en ce Black Friday si bien nommé... Tandis que le CAC 40 a perdu 4.75%, le VIX a gagné plus de 54% sur ce vendredi noir!



Mais qu'est-ce que le VIX et à quoi sert-il?



L'indicateur VIX, mis a jour en 1993 par le CBOE (Chicago Board Options Exchange), mesure la volatilité du marché financier américain en se basant sur le S&P 500. Il est calculé tous les jours par le CBOE . Cet indicateur rencontre un fort succès aux USA, où il est même possible de le trader.

Les anglo-saxons appellent le VIX " the fear index", où indice de la peur en français. Sa mesure de la volatilité se traduit en fait par une mesure de la nervosité des marchés. En effet, s'il est à la base développé comme un indicateur, on peut maintenant parler d'un indice à part entière.

Le VIX est coté en points de pourcentage. Il est censé traduire approximativement les variations du S&P 500 sur une période de 30 jours à venir, qui est ensuite annualisée.



D'autres indices de volatilité, indexé sur d'autres indices boursiers ont également été créés, comme le VNX qui mesure la volatilité sur le NASDAQ 100 ou bien le VXD qui mesure la volatilité sur l'indice Dow Jones 30 .





Comment interpréter le VIX ?



En analysant l'historique du VIX, on peut déceler que:



Un niveau du VIX, compris entre 10 et 15 signifie que le marché évolue dans un climat de confiance avec une faible volatilité. Il donc normalement haussier.



Un niveau du VIX entre 20 et 30 signifie que le marché est volatile (nerveux), mais il peut être haussier. On dira que le marché est dans le doute.



Un niveau du VIX au dessus de 30 indique une très forte volatilité. On assiste certainement à une forte chute des cours ou même à une crise majeure. On dira que le marché a peur.



Actuellement il est remonte ) 28 après avoir passé plusieurs semaines entre 15 et 20! On reste loin des 85 atteints en mars 2020...



Quand que le VIX est au delà de 30, un risque de baisse des marchés demeure très présent.



Cependant, le plus important avec cet Indice, ce n'est pas le niveau auquel il est, mais sa variation. Ce sont bien les variations qui nous indiquent l'évolution du moral des intervenants sur le marché:



Quand ils sont pessimistes, le VIX monte

Quand ils sont optimistes, le VIX baisse



