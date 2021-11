Article du

Jamais le black Friday n'aura aussi bien porté son nom! Le CAC 40 s'en souviendra, perdant 4.75% alors que le VIX a explosé à la hausse, gagnant plus de 54%!L'indice VIX est remonte à un niveau de 28 après avoir passé plusieurs semaines entre 15 et 20! On reste loin des 85 atteints en mars 2020, cependant.Voir notre article sur le VIX :Le graphique montre un VIX qui est remonté vers ses plus hauts récents, restant néanmoins en-dessous du seuil de 30...Francebourse.com