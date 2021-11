Publication de notre nouveau dossier VALEURS DE RENDEMENT 2022

Article du

Notre dossier sur les valeurs de rendement paraît ce jour.Nous avons sélectionné pour vous, 12 valeurs offrant un rendement d'au moins 6% :6 valeurs françaises, 3 valeurs européennes et 3 américaines.Ces actions offrent des récurrences importantes de leurs coupons, et pour certaines des perspectives de hausse, tant de leurs dividendes, que, corrélativement, de leur cours de bourse!D'ailleurs cette année, notre portefeuille Rendement gagne plus de 30% grâce à des valeurs comme MUTARES, sélectionnée en 2019 (dans notre dossier paru il y a 2 ans), qui a gagné 100% tout en augmentant son rendement.Vous pouvez dès à présent commander notre dossier "Valeurs de rendement 2022, pour misez sur la rentabilité :Francebourse.com