Le fin (éventuelle) du règne de DELTA inquiète les marchés...

On ne le dira jamais assez : la bourse déteste l'incertitude. Aussi aberrant que cela puisse paraitre, elle s'était habituée à ce variant DELTA venu d'Inde en début d'été, qui a éclipsé le variant ALPHA venu d'Angleterre, ayant lui-même éclipsé le COVID 19 originel. Ils n'ont pas voulu leur donner des noms d'années et ont préféré l'alphabet grec, mais c'était en gros le COVID-19 puis 20 puis 21... Et maintenant COVID-22 avec le variant dit OMICRON pour ne pas dire Africain?

En fait, à chaque fois qu'un variant remplace celui qui domine, c'est parce qu'il est plus contagieux... Et c'est ce qui inquiète les marchés. D'autant plus que la résistance aux vaccins est à chaque fois remise sur le tapis également.

Les bourses mondiales ont en effet réagi aux différentes fermetures de frontières, et les valeurs du secteur touristique ont été massacrées car tout cela rappelle des heures sombres encore fraiches dans la mémoire des investisseurs.

Cependant, une lueur d'espoir pourrait en fait inverser la donne en quelques semaines : peut-être que ce nouveau variant serait certes archi contagieux, résistant aux vaccins, mais très peu létal. Si tel était le cas, il viendrait en définitive non pas conclure la pandémie mais tout du mois diriger le monde vers le bout du tunnel. C'est l'avis d'un certain nombre de virologues qui prétendent que la trajectoire normale d'un virus est de devenir plus contagieux mais moins létal.

En tous cas, l'émergence de ce nouveau variant fin novembre a mis une fin brutale au rallye de fin d'année qui a été, cette année, très précoce. Du coup le mois de novembre, mois symbolique où le CAC 40 passa les 7000 points pour la première fois de son histoire, a fini dans le rouge à 6721 points, sur une perte de 2.5%.

