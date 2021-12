Prix du pétrole : ca se calme!

Article du

Alors que le cours du pétrole n'en finissait plus de monter et qu'on entrevoyait la barre des 100$ le baril, la résurgence de la crise sanitaire avec une réduction des déplacements transfrontaliers est venue tempérer cette ardeur de l'or noir.Le cours du pétrole a ainsi fini la semaine à 70$ le brent, dégringolant de plus de 10$ en une semaine.L’AIE (Agence Internationale de l'Energie) estime que la nouvelle vague épidémique, corrélée à une activité industrielle amoindrie devrait tempérer la hausse de la demande dans le secteur du transport.Par ailleurs, la même AIE anticipe une croissance de l'offre de 1,5 million de barils par jour, tirée par l’augmentation programmée de l’offre des pays de l’Opep+ (y compris Russie) ainsi que par une montée en puissance des producteurs américains.Une analyse graphique est en ligne sur Francebourse :Francebourse.com