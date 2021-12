Bourse de Paris : L'année 2021 pas si bonne pour tout le monde!

Article du

Toutes les PME cotées en bourse ne s'appellent pas MG INTERNATIONAL ou LEXIBOOK!En cette année 2021 qui s'achève, et qui s'achèvera sur un CAC 40 "autour des 7000 points", tout n'a pas été vert pour tout le monde! Le marché a en effet sévèrement sanctionné de nombreuses PME et small-caps, et tout particulièrement :-Celles qui l'avaient fait rêver en 2020 et l'ont déçu en 2021-Celles qui ont profité de l'effet COVID en 2020 mais n'ont pas pu, pas su le concrétiser en 2021-Celles qui ont souffert de la crise sanitaireAinsi, on peut noter sur le marché de nombreuses baisses spectaculaires, et parfois sur des valeurs bien connues de la rédaction de Francebourse, puisqu'il s'agit de valeurs que nous avons eues en portefeuille. Mais que nous avons, heureusement, quasiment à chaque fois vendu, et le plus souvent avec des belles plus-values, avant que les titres ne s'effondrent.Ces chutes très lourdes sur l'année 2021 ont contribué à un climat lui aussi assez lourd sur les PME et les small caps. Ainsi, l'indice CAC PME perd 4.10% depuis le 1er janvier, bien loin du CAC 40 qui, lui, gagne 24%.C'est un peu la revanche de 2020. Rappelons qu'en 2020, le CAC 40 avait perdu quelque 7% alors que le CAC PME avait gagné 11%!En 2019, les deux avaient avancé main dans la main.Comme quoi : l'euphorie de 2021 n'a pas été aussi généralisée qu'en 2019, et pour preuve!Aussi, j'ai souhaite faire ce soir un bref point sur une liste de valeurs qui ont très sévèrement souffert en 2021, encore une fois des valeurs que nous connaissons et avions sorti du portefeuille avant cet effondrement. Ce point sera suivi de plusieurs point sur d'autres PME car l'heure est très sérieusement à penser à 2022.Citons pour notre étude de ce soir :PHARMASIMPLE qui perd 95% cette année! Un titre que nous avons vendu avec environ 40% de gains en 2020. Si nous l'avions gardé, c'était 95% de perte. Preuve qu'il faut savoir vendre!DOLFINES (ex DIETSWELL) qui perd 80% cette année. Un titre que nous avons vendu avec un gain, qui est monté après notre vente, mais qui s'est littéralement effondré cette année.DRONE VOLT qui perd 78% cette année. Là encore nous avons su vendre à temps, avant l'effondrement même si, sur celui-ci nous n'avons pas fait de plus-value.AVENIR TELECOM, qui perd 91% cette année. Un titre qui avait fait une apparition furtive et spéculative en portefeuille, et que nous avons vite vendu. Heureusement!MND qui perd 55% cette année. Un titre que nous avons eu plusieurs fois en portefeuille, sur lequel nous avions connu de belles plus-values mais aussi des moins-values, et dont nous avons bien fait de nous tenir à l'écart en 2021.LATECOERE qui joue dans une autre catégorie d'actions que celles citées ci-dessus, est un titre perdant 50% cette année. Une valeur possédée il y a bien longtemps en portefeuille mais que nous connaissons.Faut-il ramasser certaines valeurs pour 2022, parmi celles citées ci-dessus alors que nous sommes en période de window-dressing, où les gérants vendent ce qui n'a pas été rentable cette année pour faire bel effet (et accessoirement dégager des moins-values), quitte à racheter ensuite?Voici une petite étude assortie de recommandations sur les valeurs citées ci-dessus :Francebourse.com