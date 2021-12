Beaucoup de PME à l'achat sur la Bourse de Paris!

Article du

Ces derniers jours, nous avons décidé de profiter de la fin des opérations de window-dressing afin de recommander l'achat de plusieurs PME soit sous-valorisées, soit prometteuses et spéculatives, soit en pleine recovery... Les PME dans leur ensemble n'ont pas brillé en 2021 et comme nous l'avons indiqué dans notre dernier édito de la Quinzaine de Francebourse, avec un CAC à 7000 points, il y a des opportunités sur les PME, sur cette probable fin de cycle haussier des actions.Aussi voici les titres recommandés récemment :Et aussi une grande valeur en bonus :On sent que le TOP 20 n'est plus très loin!JDHFrancebourse.com