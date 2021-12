La PROMO DE FIN D'ANNÉE toujours en cours sur Francebourse!

Article du

C'est jusqu'au 3 janvier et ensuite ce sera fini...Profitez d’une remise d’environ -10% sur les abonnements d'un an à nos portefeuilles:560€ pour la Quinzaine de Francebourse (au lieu de 620€)380€ pour les Pépites du Rendement (au lieu de 420€)840€ pour le Privilège qui donne accès aux deux (au lieu de 940€).Depuis 20 ans notre expertise vous accompagne dans les fluctuations des marchés financiers, quelque soit le contexte (bulle, krach, …) pour dénicher des opportunités. C’est ainsi que nous pouvons afficher sur nos portefeuilles les scores suivants :-Croissance :+822% depuis la création (Nov. 2001).-Rendement : +205% depuis la création ( juillet 2012) et gagnant plus de 30% sur l'année 2021!La moyenne de chacun de nos portefeuilles depuis sa création est de 12% de gain par an.Les différents abonnements se composent ainsi :-"La Quinzaine de Francebourse" donne accès au portefeuille Croissance géré de manière dynamique et basé sur les opportunités fondamentales ainsi que quelques opportunités spéculatives. Il donne aussi accès à TOUS NOS MAILS EN ENTIER (recommandation, suivi, etc) et nos analyses en ligne (fondamentales, graphiques, etc).-"Les Pépites du Rendement" donne accès au portefeuille Rendement géré de manière plus passive et axé sur la rente régulière.-"Privilège" permet de panacher les deux modes de gestion (Croissance et Rendement, incluant donc les mails en totalité). Vous pouvez très bien choisir de pondérer davantage tel ou tel mode de gestion en fonction de vos besoins du moment.Rendez-vous sur nos abonnements :https://www.francebourse.com/nos_abonnements.fbN'hésitez pas à prendre contact avec notre service clientèle pour tout renseignement complémentaire.Par mail à contact@francebourse.com Par téléphone au 01.48.94.74.61 , si messagerie merci de laisser votre nom et numéro de téléphone afin de vous rappeler rapidement.