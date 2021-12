Bourse de Paris : sommet à 7200 points!

Le CAC 40 semblait ne pas pouvoir se contenter de son plus haut de novembre à 7188 points... Voilà qu'en cette avant avant dernière séance de l'année 2021, il a franchi, en matinée les 7200 points pour afficher un plus haut à 7201.65 exactement qui est désormais son nouveau plus haut historique!

Depuis qu'il a culminé à ce niveau, le voilà qui régresse.

A 16h il perd 0.45% à 7148 points.

Le suspense reste entier pour savoir s'il finira l'année au dessus ou en dessous de 7000 points.



