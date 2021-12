Voeux de Jean-David Haddad

Article du

Chers lecteurs,Alors que 2021 vit ses dernières heures, le moins que l'on puisse dire, est que cette année très stressante et anxiogène aura été à première vue très positive en bourse. Je dis à première vue car toutes les valeurs du CAC n'ont pas été à la fête et qu'au-delà du CAC, tout n'a pas été à la fête non plus. Ainsi, le CAC PME ne gagne que moins de 1%!Le CAC 40 a donc ainsi gagné 28% en finissant l'année à 7153 points. C'est ainsi sa première clôture annuelle au dessus de 7000 points et c'est donc sa clôture annuelle la plus élevée, plus de 20 ans après avoir culminé au delà des 6000 points, au moment de la bulle internet.Le CAC a été tiré cette année par une abondance sans précédent des liquidités en raison de la politique d'endettement des états de la zone euro, soutenus par la BCE (voir notre article sur les politiques budgétaires : www.francebourse.com ). Ce sont plus des raisons de liquidités que des raisons purement fondamentales qui ont guidé cette hausse, non observable sur les PME, où les liquidités ont moins tendance à se placer.L'année 2022 est devant nous à présent et nous allons, comme toujours, faire en sorte que pour vos portefeuilles elle soit bonne.Nous traversons une période très anxiogène cependant et en de telles périodes, même si le patrimoine ne fait pas tout, il en faut!Plus que jamais il faut rester en bourse et s'accrocher...Notre TOP 20 a déjà commencé... Il va se poursuivre demain et même après-demain.En attendant, je vous présente dès à présent tous mes voeux, ainsi que ceux de l'équipe, de très bonne et heureuse année 2022.Sincèrement,JDHNB : je ferai des voeux en vidéo sur les réseaux sociaux pour les personnes qui me suivent ici et là.