2021 : belle performance du CAC 40, Worldline en lanterne rouge

Sur cette année 2021, contre toute attente le CAC 40 a gagné 28% en finissant l'année à 7153 points. C'est ainsi sa première cloture annuelle au dessus de 7000 points et c'est donc sa cloture annuelle la plus élevée, plus de 20 ans après avoir culminé au delà des 6000 points, au moment de la bulle internet.Le CAC a été tiré cette année par une abondance sans précédent des liquidités en raison de la politique d'endettement des états de la zone euro, soutenus par la BCE (voir notre article sur les politiques budgétaires : www.francebourse.com ). Ce sont plus des raisons de liquidités que des raisons purement fondamentales qui ont guidé cette hausse, non observable sur les PME, où les liquidités ont moins tendance à se placer. Ainsi le CAC PME ne gagne que 0.9%.Toutes les valeurs du CAC n'ont pas été à la fête. Par exemple Worldine, l'une de ses dernières recrues, dévisse de 36% en 2021.