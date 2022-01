Le WEB 3.0 au coeur de notre TOP 20 2022

Article du

Le TOP 20 2022 a totalement été dévoilé à présent! On y remarquera la présence forte (3 valeurs) du WEB 3.0.Après la révolution du web à la fin des années 90, puis celle du web 2.0 avec les réseaux sociaux et la vidéo au milieu des années 2000, c'est à présent celle (qui a déjà commencé depuis quelques années) du web 3.0.Le Web 3.0 se distingue par son fonctionnement décentralisé, permis par la blockchain. En 3 mots : crypto-monnaies, NFT, Metaverse.Aujourd'hui, pour qui ne veut pas investir directement sur les cryptos, et ce n'est, à ce stade, pas notre vocation sur Francebourse (je dis bien à ce stade), la bourse permet de réelles opportunités.Aussi, le développement du WEB 3.0 étant si fort, nous avons sélectionné pas moins de 3 valeurs qui font partie de ce TOP 20 et dont le positionnement vous a été détaillé :JDHFrancebourse.com