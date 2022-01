La bourse salue 2022... avec modération!

Article du

Cette première séance de l'année 2022 a vu le CAC 40 marquer un nouveau record historique à 7245 points en séance, pour une clôture honorable à 7217 points, sur une hausse de 0.9%.

Le CAC PME, qui fut à la traine en 2021, a quant à lui gagné 0.63% sur cette séance.

Du côté des Etats-Unis, le Dow Jones a gagné 0.68% et le Nasdaq a gagné 1.2%.



Au niveau du palmarès de la Bourse de Paris, on notera la hausse très forte de certains titres qui rattrapent une mauvaise année 2021 : c'est classique.

A ce stade, cette séance ne permet rien d'affirmer sinon que les investisseurs ont plutôt salué la nouvelle année, et qu'un mouvement spontané de reflux n'a pas été constaté...



Notre portefeuille a quant à lui gagné 0.95%



FRANCEBOURSE.COM

A la une

Publications précédentes