Sondage important

Article du

Un sondage important qui vous concerne est en page d'accueil (bas d'écran à droite; il vous suffit d'être inscrit pour pouvoir voter)



Il s'agit des cryptomonnaies, blockchain, etc



Voici la question :



Vous intéressez-vous à l'univers Blockchain(Cryptos/Metavers/NFT)?



Et les réponses possibles :



OUI je m'y intéresse

OUI mais seulement les cryptos

Je découvre en ce moment

NON mais je voudrais m'y intéresser

NON tout ça ne m'intéresse pas



Cet univers parallèle à la bourse et qui finit par la contaminer, on ne peut plus l'ignorer. Aussi, j'ai besoin de vos réponses pour réfléchir à un éventuel dossier, voire à autre chose, et aussi pour recommander des valeurs du secteur comme j'ai commencé à le faire.



Pour le dernier sondage, les réponses sont sans appel : la meilleure recommandation de 2021 aura été MG INTERNATIONAL (50% des votants).



