Action ATOS : pas sortie de l'enfer rouge

C'est l'enfer sur le titre ATOS et cela fait quelques années que ça dure. Depuis ses sommets historiques à plus de 100€ en 2017, le titre a désormais été divisé par 3. Sa capitalisation boursière revient à 3.5 milliards d'euros, soit ce qu'elle fut dix ans en arrière. A l'origine de cette baisse, un enchainement de mauvaises nouvelles et une confiance perdue de la part du marché et des investisseurs.

Aujourd'hui, Atos a annoncé ne pas pouvoir atteindre ses objectifs en 2021, avec une marge opérationnelle de 4% au lieu de 6% par rapport à un CA qui sera de l'ordre de 10.8 milliards d'euros soit en légère baisse. Atos, contrairement à d'autres sociétés de son domaine, a mal géré la crise sanitaire.

Du coup le titre Worldline, dont Atos possède encore 2.5% du capital, est tiré vers le bas, perdant près de 5%.



