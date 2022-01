Début d'année : indices boursiers rouges, portefeuille vert!

Article du

Ce n'est pas un bon début d'année que nous faisons, mais un excellent!

Tous les indices sont dans le rouge. Le CAC 40 perd 0.14%, le CAC PME perd lui près de 6%, les indices américains sont dans le rouge vif... Et le portefeuille CROISSANCE de Francebourse gagne 3.31%! Idem sur le portefeuille RENDEMENT.



L'explication est simple : pour reprendre de tristes expressions d'épidémiologistes, qui sont en fait des expressions de statisticiens, nous sommes actuellement sur un plateau haut. Le marché est sur un plateau haut. Il n'a pas vraiment pris la route de la baisse, quoi qu'il puisse baisser un peu, mais la poursuite de la hausse semble de plus en plus s'éloigner. Et le plus haut touché à 7384 points mettra peut-être du temps à être battu.



Dans ces périodes de plateaux hauts, les investisseurs, qui ont pris l'habitude de gagner de l'argent sur la période précédente, en veulent encore plus. Donc ils procèdent à des arbitrages; et regardent du côté des titres sous-valorisés, des titres de croissance qu'ils ont oublié (car il y a toujours des oubliés), des recoveries, et plutôt vers les small caps et mid caps que vers les grandes valeurs indicielles. Exactement ce qui compose notre portefeuille.



JDH

Francebourse.com

A la une

Publications précédentes