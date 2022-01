Le CAC 40 s'enfonce... notre portefeuille débute un break

Article du

Notre portefeuille CROISSANCE a très bien commencé l'année 2022. Il a frôlé les 4% de gains depuis le 1er janvier alors que le CAC 40 n'a jamais dépassé les 2% de gains.

Mais cette semaine a été dure pour tout le monde et surtout pour le marché.

Ainsi, le CAC 40 arrive en cloture à préserver le seuil des 7000 points mais il perd 1.85% sur la semaine et quasi autant depuis le 1er janvier. Tandis que notre portefeuille parvient à se maintenir dans le vert, et même nettement puisqu'il gagne 1.44% depuis le 1er janvier, réalisant un début de break avec le marché.

A noter la piètre performance de tous les indices depuis le 1er janvier, qui montre que la gestion fondamentale s'avère en ce mois de janvier bien meilleure que la gestion indicielle :

EUROSTOXX -1.78%

DOW JONES -5.70%

NASDAQ -11.99%

CAC PME -10.72%



jdh

