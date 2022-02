Le pétrole sur ces 20 dernières années...

Article du

Le pétrole fait beaucoup parler de lui en ce moment...

On observe sur ce graphique réalisé sur les vingt dernières années, une forte volatilité des cours du pétrole.

Le plus frappant est de constater l’impact de la crise des subprimes sur les cours du pétrole. Dans un premier temps, jusqu’en juin 2008, les cours ont flambé, tutoyant un record absolu à 150 dollars le Brent. Cela était dû aux craintes généralisées, aux tensions diverses et variées, le pétrole faisant, comme l’or, parfois office de valeur refuge, mais dans une moindre mesure que l’or tout de même. A partir de juin 2008, la crise s’amplifiant, le cours du pétrole s’est alors effondré, descendant à moins de 40 dollars. La peur d’une crise fait monter les cours du pétrole mais quand une crise est là, s’installe, elle fait alors baisser les cours de l’or noir car qui dit crise dit moindre utilisation des avions, des camions, etc… Donc moins de demande. C’est ce qui s’est passé en 2020 avec les confinements. Le cours du Brent avait touché un plus bas à 20 ans. Et depuis il remonte, d'abord sous l'impact de la reprise économique puis désormais sous l'impact des tensions géopolitiques... Aujourd'hui le voilà se rapprochant de la barre des 100$ le brent.



Texte issu du futur dossier sur les valeurs énergétiques



Francebourse.com

A la une

Publications précédentes