Le RAFALE fait remonter DASSAULT à 115€...

Le titre Dassault Aviation, complètement honni des marchés depuis la crise sanitaire, retrouve de très belles couleurs en ce moment et gagne même 21% depuis le 1er janvier! Le RAFALE y est pour quelque chose. En effet, ce fleuron de l'aéronautique française de défense, récolte des succès commerciaux après des débuts laborieux. Ainsi, l'Indonésie a annoncé une commande de 42 appareils annoncée hier, après 80 appareils vendus aux Emirats arabes unis, ce qui a constitué la plus commande la plus importante à l'exportation. Le Rafale, qui existe depuis 1986, a connu des succès militaires en 2007 en Afghanistan, puis en Libye en 2011. ce n'est que récemment que l'appareil est commercialisé à l'export.Une analyse graphique du titre Dassault Aviation est en ligne :Francebourse.com