Forte remontée des taux souverains, menace de krach obligataire?...

Actuellement, le taux des OAT remonte fortement.

Le rendement des OAT France 10 ans est revenu à 0.7%. Un niveau que l'on n'avait pas vu depuis fin 2018.

Cela signifie que le cours des obligations en question est en baisse.

Nous ne sommes pas encore dans un krach obligataire mais celui-ci pourrait arriver.

Concrètement, cela signifie d'une part que les marchés font moins confiance aux obligations souveraines, et que d'autre part, il y a moins de liquidités puisque les banques centrales, en raison de l'inflation qu'elles ont créée, réduisent leurs injections de liquidités dans l'économie. A ce stade, les valeurs de "haut rendement" ne sont pas menacées, car des rendements à 6% ou 7% c'est tout de même 10 fois plus que les OAT avec un risque de krach (donc de perte en capital) moins grand, surtout sur les valeurs énergétiques, quand on sait que le coût de l'énergie n'a pas fini de grimper...



