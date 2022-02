La guerre à 2H de Paris

Article du

"Personne ne doit s'opposer à cette intervention militaire car il y aurait des conséquences très graves". Ce sont les mots du président russe, qui, à 4h30 du matin heure de Paris, a lancé une opération militaire contre l'Ukraine.

C'est la guerre en Europe. La première fois au 21ème siècle, et la première depuis l'invasion par l'URSS de la Hongrie en 1956.

Ce 24 fevrier restera dans l'histoire.

Les marchés boursiers risquent d'ouvrir sur une forte baisse et cette dernière risque d'être amplifiée selon les évolutions du conflit.

Sur Francebourse nous allons suivre les opérations et ne manquerons pas de vous informer



JDH

Francebourse.com

A la une

Publications précédentes