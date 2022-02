Les marchés américains en hausse, non inquiets visiblement

Alors que la Russie est entrée en Ukraine et que tout le monde s'accorde à dire que la tension n'a jamais été aussi élevée depuis l'affaire cubaine de 1962, il y a 60 ans, les marchés européens ont dévissé ce jeudi 24 fevrier, mais les indices américains se sont quant à eux maintenus, en particulier le Nasdaq qui a repris 3.3% et ramène ses pertes annuelles à 13%.

Une fois de plus, Wall Street fait preuve de réflexe patriotique, car les américains ne voient pas d'impact significatif sur leur économie.

Du coup, les futurs CAC 40 sont en nette hausse et l'indice pourrait ouvrir au dessus de 6600 points ce vendredi



