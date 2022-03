Bruno Le Maire appelle à l'effondrement de l'économie russe

Depuis Bercy, le ministre de l'économie français Bruno Le Maire a appelé à l'effondrement de l'économie Russe.

"Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe" a-t-il même indiqué ce jour.

Il pense bien sur aux sanctions économiques occidentales et tout particulièrement européennes imposées à la Russie, comme représailles à l'invasion de l'Ukraine. "L'Union européenne qui est en train de découvrir sa puissance économique", a-t-il précisé.

Le ministre prévoit de discuter avec Total Energies et Engie sur leurs activités en Russie alors que BP s'est désengagée hier du marché russe.

Aujourd'hui les deux titres TotalEnergies et Engie baissent fortement en bourse, par crainte d'un désengagement de la Russie. TotalEnergies perd 1.4% en Engie perd 10%, le marché ne regardant plus la hausse des prix du gaz et du pétrole mais le risque de désengagement. En sachant par ailleurs que la nature a horreur du vide, ce qui signifie que toute société européenne qui quitte le marché russe (Total par exemple) sera remplacée par une société chinoise ou indienne...



