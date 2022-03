Le rebond du CAC 40 ne tient pas... Les -10% sont là...

Article du

Le conflit semble prendre la route d'un durcissement. Et la France la route, une nouvelle fois, d'une économie administrée.Ce que les marchés n'apprécient pas.En cette fin de jeudi, et donc à l'approche du week-end, le CAC 40 décroche tandis que le VIX remonte et repasse le cap des 30.Le CAC 40 qui a hier rebondi de 1.59%, qui était autour de l'équilibre toute la journée, décroche à nouveau en cette fin de jeudi. Il approche fortement les 10% de baisse depuis le 1er janvier 2022.Une analyse graphique du CAC 40 est en ligne :Un mail a été envoyé sur la stratégie de protection :JDHFrancebourse.com