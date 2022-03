Il est venu le temps des montagnes russes sur les marchés boursiers. Par Jean-David Haddad

Article du

Il est venu le temps des montagnes russes sur les marchés financiers! Après le flashkrach, voilà que l'hésitation s'installe. Rebond ou pas rebond?

J'avais évoqué la probabilité d'un rebond vers 6350, il a eu lieu en une seule journée! Hier en l'occurrence...

Tout va très vite. La volatilité est à son comble. Elle n'a pas été aussi forte depuis le COVID il y a 2 ans, et avant le COVID, c'était début 2016 qu'il y avait un tel pic de volatilité. Ces périodes sont normales en soi, même si elles sont toujours provoquées par un évènement plus ou moins exogène aux marchés eux-mêmes.

Bref, le rebond vers les 7000 points ce n'est pas pour tout de suite. Je n'en démords pas, une baisse vers les 5500 reste largement possible.

Continuons de rester prudents.



Ce que je note, et c'est intéressant c'est qu'il y a en gros, en résumé, deux types de valeurs actuellement dans l'esprit des investisseurs :

-Les valeurs de croissance qui montent quand tout va bien ou quand le marché rebondit comme hier et baissent quand le marché a peur

-Les valeurs défensives "spécial guerre" qui montent quand le marché a peur comme aujourd'hui et qui baissent sur des journées comme hier



Nous avons les deux en portefeuille. D'où une certains stabilité de ce dernier par ces temps de forte volatilité.

Il y a une sorte de neutralisation. Qui confère à ce dernier une certaine stabilité.

Je prends une journée comme vendredi : le CAC a perdu 5 points et notre portefeuille a perdu 2 points seulement.

Hier : le CAC a gagné 7 points, notre portefeuille a gagné 2.5 points

Aujourd'hui : le CAC perd 3 points, notre portefeuille est stable.

En fait, nous grignotons sur le marché et creusons l'écart.

Comme tout le monde nous nous sommes laissés surprendre (je ne suis pas dans les confidences de Poutine pour savoir qu'il allait parler de guerre nucléaire en plein week-end), et très vite nous avons fait ce qu'il faut pour stabiliser.

Cette stabilisation par les valeurs fait que les BX4 sont désormais moins nécessaires en portefeuille, d'où notre allègement récent. Les BX4 ne sont pas des instruments à garder car sur le long terme vous etes fatalement perdants.



Une fois que le marché aura trouvé une zone d'appui voire une zone d'évolution, bref qu'il se sera stabilisé, il ne fera plus cette distinction entre les valeurs de guerre pour les jours de peur et les valeurs de croissance pour les jours de confiance. Donc, ce sont tout simplement celles aux bons fondamentaux qui monteront quand il faut monter. Et pour cela, nous sommes d'ores et déjà positionnés!



Voilà pour expliciter la stratégie qui a été menée.



Il n'empêche qu'à 6000 points au lieu de 7000 il y a quelques points d'entrée intéressants sur certains titres sans se poser la question de savoir si ce sont des valeurs de guerre ou de paix...



Je vous enverrai une short-list très rapidement.



Sur ce je vous souhaite une belle fin de journée!

