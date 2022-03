Fort rebond sur la Bourse de Paris

Article du

Non, vous ne rêvez pas... Le CAC 40 regagne bien 4% ce jour!Et pourtant, Poutine ne s'est pas réveillé avec le drapeau blanc, loin de là.Les intimidations économiques entre Europe et Russie continuent, il n'y a rien de neuf sur le front du conflit, rien de neuf sur le terrain... C'est juste que les marchés financiers ont décidé, ce jour, de passer à autre chose et, quelque part, de faire abstraction de ce conflit en se disant qu'il est intégré dans les cours de bourse.Du coup, ils voient à nouveau le verre à moitié plein avec un VIX qui baisse nettement et passe sous les 30.A l'origine de cela?Quelques bonnes nouvelles :-Les prix à l'importation aux USA ont ralenti leur progression à +1,4% en février, dans un contexte qui reste marqué par la hausse des coûts des produits pétroliers, d'après le Département du Travail. De la même manière, les prix des carburants importés ont augmenté de 6,9% en février, après une augmentation de 7,7% le mois précédent.Cela marque un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, qui est donc salué par les marchés. Mais attention, rien ne dit qu'il ne sera pas que transitoire. Et par ailleurs, l'inflation reste tout de même à un niveau élevé dans l'absolu.Je vous rappelle que je viens de publier un petit livre expliquant tout et disant la vérité sur l'inflation ( www.amazon.fr -La Chine s'est montrée encourageante. Les investisseurs regardent beaucoup la Chine en ce moment. D'une part, elle reste assez à l'écart du conflit en ménageant la chèvre et le chou, à savoir son partenaire russe et ses partenaires et adversaires de l'occident... D'autre part, l'état chinois a décidé d'injecter des liquidités dans l'économie chinoise afin de stabiliser les marchés financiers. Rappelons que la Chine est une économie totalement administrée et de ce fait, l'état se permet de régenter la vie à la fois économique mais aussi sociale de ses citoyens, et avec toutes les interventions de l'état (français et européen) dans l'économie, nous risquons d'aller de plus en plus vers cela. Bref, c'est un autre débat.Par ailleurs, les marchés ont les yeux tournés vers la FED qui va probablement augmenter ses taux...Bref, les investisseurs ont décidé de ne plus regarder vers le conflit mais vers l'économie.Combien de temps?...Si cela dure nous n'aurez plus besoin de ce mail quotidien mais en attendant je poursuis, au moins toute la semaine.Et nous ferons le point lundi...JDHFrancebourse.comJDH