Le CAC 40 perd 8% en 2022

Article du

Alors que la fin du premier trimestre, soit déjà le premier quart de l'année, approche, le CAC 40, fidèle à ses habitudes de "rater" les années en 2, perd 8% depuis le 1er janvier.

Après avoir marqué en tout début janvier, un plus haut historique à 7384 points, l'indice vedette de la bourse de Paris a lourdement reflué avec la guerre en Ukraine, et il se situe actuellement plus au moins autour des 6500 points.

Notre portefeuille CROISSANCE quant à lui fait beaucoup mieux, grâce à la stratégie dite de neutralisation que nous avons mis en place. Il perd actuellement dans les 3% seulement depuis le 1er janvier tandis que notre portefeuille RENDEMENT, toujours en pleine forme, gagne 4.5%!



Francebourse.com

A la une

Publications précédentes