Et le PER du CAC 40 est de...

Il y a un an le CAC 40 était à 6000 points. Soit une capitalisation cumulée de 1900 milliards.

Aujourd'hui il est à 6800 points, ayant bien repris ces derniers jours. La capitalisation cumulée est donc de 2150 milliards d'euros.



La quasi-totalité des résultats des entreprises du CAC 40 ont à présent été dévoilés sur l'année 2021, comme toujours à cette période de fin du premier trimestre. Il en ressort un bénéfice cumulé de l'ordre de 160 milliards d'euros, soit le double d'il y a 2 ans et 4 fois plus qu'en 2020!

C'est ce qui a expliqué le rebond du CAC 40.

Le bénéfice cumulé dépasse donc son record absolu de 2007 et son record relatif de 2017 avec 97 milliards d'euros.

Cependant, ce rebond est en partie technique. En effet, beaucoup de sociétés avaient profité d'un exercice hautement déficitaire (2020) pour passer les comptes "à la paille de fer" comme on dit, autrement dit pour passer des provisions qui devaient l'être, tout en laissant pour 2021 les bénéfices qui pouvaient être reportés.

Ainsi, il est possible que ce record ne soit pas battu en 2022.

Au cours actuel de l'indice, le PER a l'avantage d'être très simple à calculer : 2150/160 = 13.5

On est très loin du PER de 50 de l'an dernier qui n'était pas significatif...



Le PER est en milieu de fourchette.

Rappelons que les années de crise il est plutot vers 9 et les années d'euphorie autour de 18...



Mais c'est surtout une fois que tout cela sera normalisé qu'on pourra juger.



Il manque les résultats de sociétés comme Pernod-Ricard ou Alstom qui ont leur exercice décalé, mais cela ne changera pas drastiquement la donne.



