L'OAT France 10 ans à 1%!

Cette fois ça y est, les taux longs remontent.

Ainsi le taux de rendement de l’OAT France 10 ans, qui est le taux le plus emblématique des placements souverains français, vient de dépasser le cap des 1% qui n’avait pas été atteint depuis 2014 soit depuis 8 ans !

A ce stade, les valeurs de haut rendement ne seront pas impactées par cette concurrence… car on ne peut pas comparer du 1% avec du 8%...

Par contre, des placements comme les fonds en euros des assurances-vie pourraient être impactés car on est finalement sur le même niveau de risques vu que les sources des risques sont les mêmes (dettes souveraines, santé des états, etc).

En revanche, il est important de bien réaliser que cette hausse des taux correspond à une baisse des cours des dites obligations, car c’est en effet cette baisse qui fait monter les taux de rendement.

Or cette baisse correspond à une désaffection progressive, donc à un manque de confiance.

Et même si cette baisse se poursuit, entrainant une hausse corrélative des taux obligataires, et que ces taux finissaient par talonner ceux des valeurs de haut rendement, rien ne dit que les investisseurs choisiraient des obligations souveraines car, précisément, à ce moment-là elles seraient considérées risquées… C’est le paradoxe des taux. Voilà pourquoi nos valeurs ont encore et toujours un bel avenir ! Et que notre portefeuille RENDEMENT gagne... 7.3% sur ce premier trimestre!



JDH

Francebourse.com

