CAC 40 : un trimestre bien rouge. Du vert pour nous...

Article du

Voilà! Le premier trimestre 2022 est fini, et le CAC 40 a perdu 6.89% sur le trimestre. Cela peut difficilement présager une année positive, qu'on se le dise! D'autant plus que les mois qui arrivent, mai et juin en particulier, ne sont pas réputés pour être les plus faciles ni les plus haussiers... Un premier semestre avec un CAC à 6000 points n'est pas à exclure, même si les très bons résultats des sociétés du CAC qui ont été annoncés serviront d'amortisseur (cf article : www.francebourse.com ).Pour notre part, nos portefeuilles ont réalisé de véritables exploits au cours de ce semestre. Grâce à ce que j'ai appelé la stratégie de neutralisation ( www.francebourse.com ). Le portefeuille CROISSANCE perd 2.9%, ce qui est très correct vu le contexte, mais le portefeuille RENDEMENT, qui avait gagné 32% en 2021, s'envole de 7.3% au cours de ce premier trimestre!Le contexte des taux d'intérêt y est pour quelque chose ( www.francebourse.com Des taux d'intérêt poussés par une très forte pression inflationniste (expliquée dans mon dernier livre : www.amazon.fr jdhfrancebourse.com