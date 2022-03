Qu'est-ce qu'une BDC?

Article du

Les BDC... Elles contribuent en ce moment à faire la fortune des abonnés à la lettre PEPITES DU RENDEMENT, dont le portefeuille a gagné 32% en 2021 et gagne déjà 7.3% sur le premier trimestre 2022 alors que TOUS les indices boursiers sont affectés et sont dans un rouge parfois bien vif, comme le CAC PME qui perd 15%.Il y a eu les REITs après la crise des subprimes, qui ont été à la mode durant quelques années. Ces sociétés hypothécaires américaines qui offrent d'énormes rendements.Puis les MLPs, ces sociétés, américaines toujours, qui transportent du gaz et de l'énergie et offrent aussi d'énormes rendements.Aujourd'hui il y a les BDCs.Tout comme les REITs, les BDC sont des sociétés de placement réglementées tenues de verser au moins 90 % de leur revenu annuel imposable aux actionnaires, évitant ainsi l'impôt sur le revenu des sociétés avant de le distribuer aux actionnaires.Cette structure accorde la priorité au revenu des actionnaires (plutôt qu'à la plus-value du capital), ce qui entraîne une hausse du rendement annuel des dividendes, qui varie principalement d'environ 6 % à 11 %. Un peu comme Mutares en Allemagne, ces sociétés américaines investissent dans des PME à fort potentiel, et en revendent les parts un peu plus tard. Ce genre de sociétés constituent par ailleurs de bons remparts contre l'inflation, du moins tant qu'il n'y a pas une flambée des taux d'intérêt.D'où leur succès actuel!