Interview de Jacques Borgognon, PDG de Bebo Health

Bebo Health est une société suisse cotée depuis peu sur Access. Nous avons déjà communiqué sur cette société.Sur la dernière semaine, le titre a gagné 11%.Aujourd'hui, le PDG, Jacques Borgognon nous accorde une interview exclusive.JDH : Bonjour Mr Borgognon. Vous êtes le président fondateur de la société suisse Bebo Health SA, côtée sur Access. Un titre récemment introduit sur la bourse de Paris et qui se fait remarquer. Quelles sont les activités principales de votre société ?JB : Bonjour Mr Haddad, je vous remercie pour cet interview.Nous sommes actifs dans les domaines de la beauté, du sport, de la santé et du bien-être. Les équipements proposés par BEBÔ proviennent exclusivement des unités de production du groupe dont dépend BEBO Health SA, cela rend cette dernière exclusive sur notre marché.JDH : Votre société a été créée en 2019. Le parcours réalisé en si peu de temps a de quoi impressionner. En effet, votre chiffre d’affaires est de 5.5 millions de CHF à fin 2021. Comment, en 2 ans, avez-vous fait pour aller aussi vite ? Quel est votre secret ?JB : Il n’y a pas de secret, beaucoup de travail et une équipe performante avec un positionnement très précis. Ajoutons que les actionnaires historiques sont toujours présents pour soutenir notre travail. Je dois constater, avec beaucoup de plaisir, une grande confiance dans le projet de la part de toutes les parties.Travail – persévérance – flexibilité – réactivité.JDH : A ce jour considérez-vous Bebo comme une start-up ?JB : BEBÔ n’est plus une start-up car elle bénéficie de 10 ans d’expérience notamment grâce à SLIM SONIC. Cette année nous fêtons deux anniversaires :- EN MAI : la création de la TURBOCURE (6 séances SLIM SONIC en 3 ou 6 jours). Un traitement minceur intensif qui a fait l’objet de plusieurs validations scientifiques dont une publication en octobre 2019 dans la très renommée revue américaine FRONTIERS IN PHYSIOLOGY.- EN JUIN : L’ouverture du centre de Lausanne qui a permis de traiter plus de 10'000 personnes et qui devient, pour cet anniversaire, le centre BEBÔ HUB de référence.JDH : Bebo est-elle une société rentable ? Quelles sont les marges en 2021 ?JB : En 2021 nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 5.455 MCHF (5.3 M€) pour un EBITDA de 18.5%.JDH : Pouvez-vous nous dire quels sont vos objectifs de CA et de rentabilité à horizon 2025 ?JB : La situation internationale nous pousse à la prudence. De plus, l’approvisionnement des composants est compliqué.Notre organisation inclut la production des produits (France – Suisse) vendus par BEBÔ ce qui réduit considérablement ce risque.Notre objectif pour 2025 est d’atteindre un chiffre d’affaires compris entre 50 et 100 M€ pour une rentabilité supérieure à celle de 2021 (EBITDA : de 20 à 25%).Il faut garder à l’esprit que ces progressions sont dépendantes de notre capacité à lever des fonds pour soutenir la croissance.JDH : Avez-vous commencé cette aventure tout seul au niveau capitalistique ou bien, aviez-vous des associés ? Si oui, à quelle hauteur du capital ?JB : Je n’ai pas commencé cette aventure tout seul. J’ai la chance d’avoir toujours des partenaires qui ont une confiance inébranlable dans mes projets et qui m’accompagnent dès le début.JDH : Et qu’en est-il aujourd’hui ? Quelle part du capital détenez-vous ?JB : Lorsque j’ai annoncé ma volonté d’introduire BEBÔ en bourse, j’ai bénéficié d’un réel soutien des partenaires historiques et de leur cercle proche pour augmenter ce soutien. Je détiens environ 70 % du capital-actions de BEBÔ.JDH : Quel est le flottant, destiné aux actionnaires individuels ?JB : Compte tenu des restrictions de ventes et de la volonté d’une grande partie des actionnaires historiques de conserver leurs actions, le « flottant » représente environ 15% du capital-actions (220'000 actions).JDH : Access est parfait pour s’acclimater aux contraintes et aux avantages du marché boursier. Demain, envisagez-vous d’aller sur un autre marché comme Growth par exemple ?JB : Nous avons prévu une évolution vers Growth pour la fin de cette annéeJDH : Envisagez-vous un développement à l’international ?JB : Nous sommes déjà à l’international avec des structures dédiées (France – Suisse). Cette année nous avons prévu de nous développer en Italie, en Espagne et en Angleterre. Nous sommes également sollicités par des distributeurs actifs dans le monde entier.JDH : Vous avez démarré juste avant le COVID. La pandémie a-t-elle été un frein ou un accélérateur à votre développement ?JB : Le COVID a été un accélérateur pour les ventes par e-commerce et un frein pour les ventes B to B. Il faut rester humble face aux caprices de la nature et savoir TOUJOURS s’adapter. C’est exactement ce que fait BEBÔ.Nos axes de développements (E-commerce – B to B – BEBÔ HUB) incluent les différents types de marchés et par conséquent diminuent le risque face aux évènements indépendants de notre volonté.Cette année nous portons un accent particulier pour l’implantation des BEBO-HUB que nous intégrons dans des exploitations existantes. Avec cette approche, nous évitons les baux à loyer, les pas de porte coûteux et contraignant et nous bénéficions de la clientèle de notre hôte. Ce dernier profite de nos équipements et de notre concept sans investir. Il réduit également ses frais fixes.BEBO HUB est le sujet principal de nos recherches de fonds en 2022.JDH : Une question que je pose régulièrement à la fin de mes interviews : quel est le grand patron connu que vous admirez le plus, auquel vous aimeriez le plus ressembler ?JB : Il s'agit, sans hésiter, de Steve Jobs :- C'est un inventeur.- Il a développé et fabriqué ses produits.- Il a été jeté de sa propre entreprise.- Il a travaillé pour un employeur.- Il a appris de ses erreurs.- Il est revenu dans son entreprise à la demande des actionnaires.- Il s'est adapté aux marchés- Il a laissé son entreprise au sommet.