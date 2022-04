Nos portefeuilles toujours en hausse...

Non, le marché ne remonte pas. Ainsi le CAC 40 perd 8% depuis le 1er janvier, le CAC PME est lui à -20%... Mais notre portefeuille CROISSANCE continue de se rapprocher de l'équilibre et perd désormais seulement 1.9% alors que notre portefeuille RENDEMENT passe la barre des 10% de gains et gagne désormais 10.88% depuis le 1er janvier!

Un réaménagement des deux portefeuilles a commencé. Ce sera d'ailleurs surtout le portefeuille RENDEMENT qui verra sa composition modifiée prochainement (lors de la lettre du 1er mai) car après une telle hausse, de quasiment 100% en 2 ans (il avait fortement baissé pendant le COVID à cause de l'interdiction implicite de distribuer des dividendes), il a besoin de sans neuf et de voir des lignes disparaitre. Il faut bien réaliser que c'est un portefeuille qui bouge peu.



