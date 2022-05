La devise européenne sur le point de craquer... Le dollar en star

Une inflation partout dans le monde, plus marquée encore aux USA qu'en Europe selon les chiffres officiels (mais bien moindre sur les produits pétroliers), des hausses de taux, plus marqués aux USA... Dans ce contexte, les capitaux se déplacent vers la zone la plus rémunératrice et c'est forcément vers les USA.

Voilà résumée la raison pour laquelle le dollar monte, ce qui signifie que le taux de change Euro/Dollar baisse. Ainsi l'Euro se situe à 1.05$ : nous ne sommes plus très loin de la parité!

Un important support existe à 1.03$; qui sera à surveiller de près.



